Евдокия Лучезарнова рассказала о своей книге «Космичность удали российской»

В Санкт-Петербурге с 17 по 20 мая текущего года пройдет ХIII Международный книжный салон. В очередной раз участником этого престижного мероприятия станет исследователь, писатель Евдокия Лучезарнова.Если в прошлом году она представила на нем книгу «Время России», то на сей раз аудитория сможет увидеть презентацию нового творения философа под названием «Космичность удали российской». Об этом проинформировала «Литературная газета».Как отметила Евдокия Лучезарнова, у каждой страны наступает такой период, когда она говорит главное слово. Это приводит к кардинальным изменениям, строительству миров. По мнению философа, сейчас главное слово будет говорить Российская Федерация, именно наша страна наметит путь развития мира. В книге «Космичность удали российской» можно прочувствовать любовь к России и населяющим ее народам, — подчеркнула писатель.В своем комментарии Евдокия Лучезарнова сообщила, что на то, как формирует мировоззрение жителей нашей страны, сильно влияет русский язык. Нужно уберечь изысканную русскую речь от сленга, — считает писатель.