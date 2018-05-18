Еврокомиссия заявила о противодействии «антииранским» санкциям США на территории ЕС

По итогам саммита, прошедшего в Болгарии, Еврокомиссия опубликовала сообщение о том, что будет защищать интересы европейских компаний, которые инвестируют в Иран. Кроме того, лидеры ЕС подтвердили, что будут следовать Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

В заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, говорится, что Евросоюз намерен активировать Блокирующий статут 1996 года, который позволяет компаниям требовать возместить убытки, понесенные из-за экстерриториальных санкций других стран.

«Американские санкции не могут не вызвать последствий. Поэтому мы, Еврокомиссия и Европейский союз, обязаны сделать все возможное, чтобы защитить европейский бизнес, особенно малые и средние предприятия», — подчеркнул в заявлении президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

8 мая президент США Донльд Трамп заявил о выходе страны из соглашения с Ираном. Позже было сделано заявление, что в отношении европейских компаний, которые продолжат работать с Ираном, могут быть введены санкции.