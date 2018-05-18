Глава WADA: возможно, письмо от спортивных властей РФ - самое важное, что у нас есть

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил по итогам совета учредителей организации, что полученное комитетом по соответствию WADA письмо от российских спортивных властей может стать прорывом в процессе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли сообщил совету учредителей, что комитет по соответствию WADA получил письмо от российских спортивных властей, которое касается пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА.

"Надеюсь, оно (письмо) изменит ход процесса. Мы ведем переписку (с российской стороной) в течение большей части этого года, было много различных толкований слов, но это, возможно, самое важное, что у нас когда-либо было", - приводит слова Риди агентство Рейтер.

Ранее по итогам заседания исполкома WADA в Монреале было объявлено, что РУСАДА не соответствует требованиям WADA и пока не будет восстановлено в правах. По мнению организации, до сих пор не выполнены два критерия из дорожной карты по восстановлению РУСАДА, одним из которых является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о государственной системе поддержки допинга в РФ.

РУСАДА в 2015 году было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу и его членство в WADA было приостановлено.