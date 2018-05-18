Главком ВМФ России откроет акцию «Ночь музеев» в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Владимир Королёв примет участие в открытии акции «Ночь музеев-2018» в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

В церемонии, которая состоится 19 мая, также примут участие представители Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра ВМФ, курсанты высших военно-морских образовательных учреждений, воспитанники Нахимовского военно-морского училища и кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса.

В этом году Центральный военно-морской музей расширит свое участие в грядущей акции «Ночь музеев-2018», представив гостям акции три площадки. Первая из них будет расположена у входа в музей на площади Труда, второй станет сам Центральный военно-морской музей с программой «Тайны синей стихии», а третьей – филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец», впервые участвующий в акции.

В день старта акции 19 мая все желающие смогут присутствовать на фестивале «Адмиралтейская весна», на сцене которого с 16:00 до 21:00 пройдет концертная программа с участием творческих коллективов Морского корпуса Петра Великого и Учебного центра ВМФ, Военно-морского оркестра, лауреатов конкурса «Нева-Десант-2018» и исполнителей «Петроконцерта».

Центральный военно-морской музей с 18 часов 19 мая до 6 часов утра 20 мая примет участие в акции «Ночь музеев» с программой «Тайны синей стихии». На специально развернутой к «Ночи музеев» выставке «В плену у Посейдона» можно будет познакомиться с историей загадочных событий в море XVIII – XX веков. Примет посетителей и временная выставка «Стражи морей», посвященная истории маячного дела в России и специально подготовленная к «Ночи музеев».

На площадках музея будут осуществлены несколько музыкально-сценических проектов: «Аргонавты», «Саргассы», «Ультрамарин», объединенных главной идеей – романтикой моря. В программе примут участие известные музыкальные и театральные коллективы Санкт-Петербурга и страны, театр традиционной японской культуры «Моногатори», ансамбль современного балета и многие другие – от классики до рока, от авторской бардовской песни до современной хореографии и иллюзиона. Выступления на основных площадках будет сопровождаться лазерным и световым шоу «Аквамариновая фантасмагория».

В преддверии Чемпионата мира по футболу всем любителям этой прекрасной игры будет интересно увидеть и даже поучаствовать в специальной интерактивной программе «Чудо заморское».

На протяжении всей «Ночи музеев» будут проводиться интерактивные викторины, конкурсы, выступления реконструкторов. Будут работать фотозоны, где вы в буквальном смысле превратитесь в «морских волков», зона аквагрима. С 18:00 до 21:00 на детской площадке «Абордаж» пройдет программа мастер-классов. Всю ночь будет работать кафе музея.

Впервые за годы своего существования участие в «Ночи музеев» примет филиал Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» (Васильевский остров, Шкиперский проток, 10).

Как становятся героями, каков распорядок дня на подводной лодке, как проходит посвящение новобранцев – об этом и многом другом гостям подводной лодки Д-2 «Народоволец» расскажут ветераны Военно-Морского Флота.

Перед входом в филиал, в 19:00, 20:30 и 22:00 пройдут ретродефиле женской моды 1940-х годов. Рядом с музеем расположатся два полевых лагеря времен Великой Отечественной войны, где в 19:30, 21:00 и 22:30 состоятся реконструкции исторических боев, посвященные морским десантам военного времени. Гостей также будут ждать полевая кухня и каша и чай по-флотски.