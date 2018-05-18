Госдеп: Россия ответственна за применение химоружия в Сирии

Россия несет ответственность за применение химического оружия в Сирии. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.

Таким образом она прокомментировала отчет ОЗХО о том, что 4 февраля 2018 года в сирийском Саракибе могло применяться химоружие.

«Россия, которая в 2013 году обещала миру, что гарантирует уничтожение запасов сирийского химического оружия, несет полную ответственность за продолжение его использования там», — завила Нойерт.

Ранее в ОЗХО заявили, что в феврале в Сирии могли применить химоружие.

Фото: AP