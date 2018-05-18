Грозившему взорвать самолет пассажиру не дали улететь в Махачкалу

Один из пассажиров ночного рейса Москва — Махачкала был задержан полицией за угрозу взорвать самолет. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

«После посадки в самолет один из пассажиров, возвращавшийся домой в Махачкалу, вел себя неадекватно и агрессивно, а позднее заявил кабинному экипажу, что взорвет самолет», — сказал собеседник агентства.

Взрывотехники и кинологи осмотрели самолет и не нашли взрывчатых веществ.

Как заявили РБК в пресс-центре аэропорта Внуково, инцидент произошел на рейсе авиакомпании «ЮТэйр».

Там отметили, что «пассажир начал скандалить и нецензурно выражаться, во время этого прозвучала фраза, что он взорвет самолет». После этого экипаж вызвал сотрудников полиции и службы безопасности аэропорта.