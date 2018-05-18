Хайди Клум и Том Каулитц в Каннах

44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум официально представила свету своего молодого бойфренда, 28-летнего гитариста групы Tokio Hotel Тома Каулитца.



Звездная пара появилась на гала-ужине amfAR, который прошел в Каннах 17 мая. 25 лет каннский кинофестиваль связан с благотворительным фондом, устроившим гала-ужин. После просмотра картин в Антибе в легендарном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc появляются именитые звезды, показывающие свои наряды и участвующие в аукционе в пользу больных СПИДом. Вечер украсили 25 женщин, в числе которых и Хайди Клум, Наташа Поли, Каролина Куркова и Милла Йовович.

Музыкальное сопровождение было великолепным — выступали Стинг и Шэгги, которые недавно выпустили совместный трек Don’t Make Me Wait. Под конец вечера пройдет грандиозный модный показ, в котором поучаствуют 40 моделей. Среди партнеров аукциона по традиции главным стал ювелирный Дом Chopard.

Впервые роман предположили еще в марте, когда пару застали на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе. Тогда общество подумало, что Хайди лишь захотела поговорить с человеком по духу, который понимает ее родной немецкий язык. Сам Том тоже родом из Германии, что особо сближает модель и музыканта. Но вскоре роман подтвердился, когда в сети появились фотографии пикантного поцелуя звезд на отдыхе в Мексике.

Надеемся Том, в силу своего возраста, не будет изменять Хайди, как делал ее бывший бойфренд. Вито Шнабель изменял ей не один раз. В последний раз бывшего возлюбленного модели заметили с брюнеткой, целующимися у одного из лондонских ресторанов глубокой ночью. Вито лобызал незнакомку у парковки, и продолжил делать это уже в такси.

«Меня обвиняют безосновательно. Всё, что говорят в мой адрес – неправильно истолкованная безобидная ситуация. Эта девушка – хорошая подруга семьи, между нами ничего не было. Я просто пожелал ей спокойной ночи, и мы разошлись в разные стороны» — сказал Вито.