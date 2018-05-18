Игорь Чапурин разработал форму для сотрудников Альфа-Банка

Запущена капсульная коллекция формы для сотрудников Альфа-Банка – официального банка ЧМ-2018. Для разработки дизайна коллекции Альфа-Банк пригласил российского модельера Игоря Чапурина. Лицо коллекции – российская спортсменка и посол ЧМ-2018 Ляйсан Утяшева.

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Альфа-Банк будет представлен на всех стадионах проведения ЧМ-2018 «Командой А». «Команда А» – это более двухсот лучших сотрудников банка, которые будут оказывать финансовые и консультационные услуги болельщикам со всего мира.

Коллекция предназначена только для сотрудников банка и не появится в свободной продаже. Однако дополнительно в рамках сотрудничества будет выпущена капсульная коллекция для вип-клиентов Альфа-Банка.

«Разработка формы для «Команды А» – очень интересный и статусный проект для меня лично и бренда Chapurin в целом. Объединить строгие принципы работы ведущего банка и бурлящую, эмоциональную концепцию самого значимого события в мире футбола было не самой простой задачей, но результат получился действительно крутой», – прокомментировал Игорь Чапурин.