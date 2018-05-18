Илья Воробьев: страна была в развале в 1990-е годы, сейчас мы пожинаем плоды

КОПЕНГАГЕН, 18 мая – РИА Новости, Семён Галькевич. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что национальной команде не хватает выбора игроков, что является следствием развала страны в 1990-е годы.

Сборная России в четверг со счетом 4:5 уступила канадцам в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира, проходящего в Копенгагене.

"Хорошо вчера сказал тренер канадцев, он сказал: "У нас есть Сидни Кросби 1987 года рождения и Коннор Макдэвид – 1997-го". Мастерство огромное там, сами же видели Макдэвида вчера, что там говорить. Все дело в школе, в развитии игроков. У нас в 1990-е годы страна была в развале, и сейчас мы пожинаем плоды - количество игроков на сборную невелико", - сказал Воробьев журналистам.