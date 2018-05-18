Инопланетное вторжение на Землю началось: уфологи засняли во Флориде открывшийся портал

Странное видео получено из Флориды. Огромное количество загадочных белых объектов неожиданно возникло в небе и напугало очевидцев. Некоторые решили, что началось инопланетное вторжение на Землю.

Армада НЛО появилась в небе над Дирфилд-Бич во Флориде. Автор видео утверждает, что самолеты или другие летательные аппараты не находились в небе во время съемки. Белые точки появились сами по себе, их положение несколько раз менялось.

Видеоролик, опубликованный на YouTube, собрал большое количество комментариев. Обеспокоенные пользователи предположили, что инопланетный флот вышел из открывшегося портала и пришельцы начали подготовку к вторжению на нашу планету.