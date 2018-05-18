Иностранные войска должны покинуть Сирию, — Путин (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом.

Российский лидер поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с терроризмом и заявил, что иностранные войска должны быть выведены из Сирии.

«Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооружённые силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики», — отметил Путин.