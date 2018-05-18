Ирина Шейк вышла на прогулку с годовалой дочерью: фото подросшего ребенка знаменитости

Ирина Шейк/ Лея де Сьен Шейк Купер

После участия в Каннском кинофестивале — 2018, где у Ирины Шейк было несколько ярких выходов на красную ковровую дорожку, супермодель вернулась в Нью-Йорк и воспользовалась возможностью провести время с дочерью. Ребенку Шейк и Брэдли Купера в марте исполнился год, и на свежих фотографиях, сделанных папарацци в Нью-Йорке, видно, что Лея де Сьен подросла.

Фотографы застали Ирину на улице, когда она везла Лею на коляске в парк. Шейк отдыхала от макияжа и тщательно подготовленных образов, поэтому выбрала удобную зеленую толстовку, серые легинсы и белые кроссовки.

Ирина Шейк с дочерью

В кадр попало обручальное кольцо с большим изумрудом и мелкими бриллиантами вокруг центрального камня. Слухи о свадьбе модели и актера появились еще в прошлом году, но пара не комментирует их.

Лея де Сьен Шейк Купер

Любознательная Лея де Сьен смотрела из коляски на мир вокруг и общалась с мамой. В начале мая родители малышки вышли в свет вместе после долгого перерыва. Шейк и Купер стали гостями Бала Института костюма — 2018, прошедшего в Нью-Йорке.