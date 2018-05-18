Источники сообщили о прекращении уголовного дела математика Богатова

Уголовное дело в отношении преподавателя математика из Москвы Дмитрия Богатова прекращено. Об этом сообщили источники «Интерфакса» и «Коммерсанта».

Адвокат Богатова Александр Мордвинов заявил агентству, что постановление о закрытии дела ему не вручалось. По сведению газеты, соответствующее постановление следователя адвокат и его подзащитный получат на следующей неделе.

В апреле 2017 года Богатов был задержан по подозрению в призывах к экстремизму и терроризму. Следствие посчитало, что в марте математик разместил на сайте SysAdmins.ru два поста. В первом предлагалось 2 апреля, в день несанкционированной протестной акции, прийти на Красную площадь с горючим. Во втором был призыв атаковать отделы полиции.

Посты были размещены анонимно с IP-адреса Богатова, которым мог воспользоваться любой пользователь сети Tor — у математика был выходной узел этого браузера.