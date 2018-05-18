Из чего состоит капитальный ремонт грузовых автомобилей?

Грузовые автомобили с большой массой – это муравьи автомобильного мира, большие труженики, которые каждый день тащат свою ношу, невзирая на погоду и тяжесть груза. На техническом состоянии грузового автомобиля сказывается и состояние дорог, и нагрузка, которую ему приходится выдерживать, потому время от времени необходимо выполнять плановое обслуживание и выяснять, в каких узлах необходим ремонт. Если же не выполнять текущий ремонт грузовых автомобилей, то очень скоро понадобятся капитальные работы.

О том, что входит в капитальный ремонт, расскажет диагностика автомобиля, так как износиться могут разные узлы. В ходе осмотра оценивают состояние всех механических и электронных систем, несущей рамы и кабины.

Ремонт электропроводки автомобилей и другие этапы капремонта

Зачастую для автомобилей ГАЗ, МАЗ или КАМАЗ капитальный ремонт слагается из таких работ:

ремонт двигателя разного уровня сложности;

тщательный разбор коробки передач и редукторов мостов с заменой всего узла или вышедших из строя его составляющих;

замена изношенных деталей рулевой и тормозной системы;

реставрация и восстановление ЛКП несущей рамы и кабины;

ремонт электропроводки автомобилей с заменой или восстановлением ее отдельных элементов.

Каждая из описанных работ является весьма трудоемкой и дорогой. Но даже с учетом стоимости на выполнение данного вида работ они обойдутся дешевле, нежели сдавать автомобиль на запчасти и покупать новый. Если капительный ремонт проведен правильно, то все серьезные неисправности будут устранены и автомобиль станет как новый. Важно, чтобы все работы выполнялись профессиональными мастерами, в данном ремонте могут быть задействованы слесари и механики, каждый из них должен выполнять свои обязанности на совесть.

Если компания надежная, то она дает возможность пройти полную диагностику всех узлов автомобиля, выявить неисправности, составить смету, мастера объясняют клиенту необходимость тех или иных работ и то, как именно они будут проводиться. А после уже владелец грузовика принимает решение – ремонтировать указанные узлы или продать автомобиль и заменить его новым. Если необходимо выполнить капитальный ремонт грузовых автомобилей в большом количестве, то можно получить скидку на выполнение работ, так как они проводятся комплексно. Это очень выгодно и удобно для руководителей и владельцев автотранспортных предприятий, так как весь автопарк будет ремонтироваться в одном месте и к тому же это даст значительную экономию бюджета.