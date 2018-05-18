Кара Делевинь показывает, как носить кожаный жилет

Главная модель современности и невероятно модная девушка Кара Делевинь знает, как на первый взгляд в уже вышедших из моды вещах выглядеть невероятно актуально. На днях в Нью-Йорке девушка торжественно представила новую рекламную кампанию TAG Heuer со своим участием. Кара Делевинь приехала в новый флагманский бутик бренда на Пятой Авеню и на Таймс-сквер в кожаном байкерском жилете. Она надела его поверх пефарированного топа, сделав верхнюю часть комплекта главным объектом внимания. Чтобы не отвлекать восторженные взгляды девушка дополнила образ простыми черными брюками.

Пока знаменитая модель подписывала рекламные изображения со своим портретом, все восхищались ее смелым образом. К слову, рекламный? проект тоже оказался довольно смелым — он был создан без каких-либо специальных эффектов. Животное — настоящее.

Кара Делевинь







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