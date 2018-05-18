Кидяев предложил развивать города за счёт перераспределения налогов

Доходная база муниципалитетов может быть повышена за счёт уплаты НДФЛ по месту жительства, части транспортного налога и сборов на добычу полезных ископаемых, сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев в пятницу на общем собрании членов Конгресса в Госдуме.

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По словам депутата, эффективная реализация муниципалами своих полномочий сегодня невозможна без достаточной экономической базы. Местные бюджеты нуждаются в увеличении доли налоговых поступлений.

Кидяев напомнил, что 60 регионов своими законами дополнительно закрепили за сельскими поселениями вопросы местного значения. При этом общий объём средств, поступивших для исполнения таких полномочий, составил 20,3 млрд рублей, а реальные расходы на такие полномочия превысили 34 млрд рублей.

«Есть предложения, за счёт чего доходы могут быть увеличены. В первую очередь, специалисты говорят про НДФЛ по месту жительства, часть налога на прибыль (от 1% до 1,5%), часть транспортного налога, а также налог, взимаемый «по упрощёнке», — пояснил он.

Кроме того, пополнить местные бюджеты могут сборы на добычу общераспространённых полезных ископаемых (песок, щебень, глина), сбор на рекламу и местную символику, что особенно важно для исторических городов и поселений.

«Порядка 40% таких расходов в сельских поселениях не обеспечены дополнительными финансовыми ресурсами», — уточнил депутат.

Парламентарий убеждён, что основные проблемы муниципалитетов, связанные с несоответствием расходных полномочий с доходами местных бюджетов, должны решаться при содействии федеральных парламентариев.

Общероссийский конгресс муниципальных образований создан в 2006 году советами муниципальных образований субъектов РФ в целях организации сотрудничества муниципалитетов и их региональных советов, выражения и защиты муниципальных интересов в диалоге с органами федеральной власти и организации межмуниципального сотрудничества на международном уровне.

Конгресс является официальным органом, уполномоченным готовить доклад Правительству о состоянии местного самоуправления в России.

В состав Конгресса входят Ассоциация малых и средних городов России, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Ассоциация городов Поволжья, Союз городов центра и северо-запада России, Ассоциация ЗАТО атомной промышленности.

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