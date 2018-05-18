Команда ЦВО победила в конкурсе по полевой выучке сержантов артиллерийских подразделений Сухопутных войск

Сержанты артиллерийских подразделений Центрального военного округа стали лучшими на конкурсе по полевой выучке сержантов артиллерийских подразделений Сухопутных войск.

После трех дней соревнований места распределились следующим образом: 1-е место — команда Центрального военного округа, 2-е место — команда Воздушно-десантных войск, 3-е место — команда Западного военного округа.

Состязания прошли на полигоне Широкий Карамыш Саратовского учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии. В них приняли участие военнослужащие, представляющие четыре военных округа, Северный флот и Воздушно-десантные войска, всего около 30 человек.

Участники выполнили задачи по управлению огнем из самоходных гаубиц «Мста-С», буксируемых гаубиц «Мста-Б», Д-30 и 120-мм возимых миномётов 2Б11. Также военнослужащие сдавали зачеты по тактической, огневой, физической подготовке и военной топографии.

Справочно:

Состязания посвящены памяти Героя Советского Союза, полного кавалера ордена Славы, старшины Николая Кузнецова, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг, отличился при освобождении Севастополя и Литвы, в боевых действиях на территории Восточной Пруссии. За время войны его расчётом было уничтожено 11 немецких танков. При штурме города Кёнигсберг орудийный расчёт под его командованием подавил несколько огневых точек, уничтожил до взвода противника.