Коновалов: Минюст не приравняет криптовалюту к наличным деньгам

Такое мнение выразил глава Минюста Александр Коновалов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

В беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» политик сообщил, что ведомство не собирается приравнивать криптовалюту к наличным деньгам.

«Министерство не будет приравнивать финансовые блокчейн-системы к электронным или наличным деньгам. Они получат имущественный статус», — заявил Коновалов.

Политик признал, что россияне пользуются криптовалютой для себя и имеют на это полное право. Оборот виртуальных денег нуждается в регулировке. Процесс необходимо обезопасить, чтобы избежать создания финансовых пирамид, подчеркнул Коновалов.