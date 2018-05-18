Лазерная эпиляция зоны бикини

Нынешняя мода диктует свои правила практически во всем: одежда, прическа, внешний вид открытых участков тела. Впрочем, сегодня можно сказать, что это относится не только к открытым частям.

Например, мода на гладкую кожу отнюдь не ограничивается одними лишь ногами, подмышками или руками. Современные модные тенденции говорят о том, что зона бикини сегодня также должна быть гладкой, как воздушный шарик. И в этой статье мы расскажем об одном из лучших способов для избавления от волос ТАМ — о процедуре лазерной эпиляции зоны бикини.

Как следует из названия, такая процедура проводится при помощи специального лазера. В большинстве клиник и салонах для эпиляции зоны бикини используется александритовый лазер IRRADIA TRIPLE. Почему именно александритовый? Тут все просто: у данного аппарата лазерный луч имеет такую длину волны, что воздействует на волосяную луковицу напрямую, то есть без повреждения кожных покровов. Волосяная фолликула богата меланином — пигментом, который придает ей темный цвет. Именно меланин поглощает световое излучение лазера, вследствие чего нагревается, а вдобавок нагревает и луковицу. В результате такого нагрева луковица разрушается, а волос выпадает. Кстати, именно наличие меланина играет одну из важнейших ролей в данной процедуре, поэтому лазерную эпиляцию не принято проводить на загорелой коже, так как в ней данный пигмент также присутствует. Нежелательность лазерной эпиляции на загорелой коже можно объяснить двумя факторами:

Меланин в коже будет забирать часть лазерного излучения.Ткани кожи, как и волосяные фолликулы, будут нагреваться. Однако в волосяных луковицах нет нервных окончаний, поэтому воздействие лазера на нее безболезненно, чего нельзя сказать о воздействии на ткани кожи.

Вообще, процедуру лазерной эпиляции сложно назвать болезненной. Даже в таком деликатном месте, как зона бикини. Поэтому для эпиляции зоны бикини при помощи лазера анестезия практически никогда не применяется. Но если попросить врача (например, в связи с повышенной чувствительностью кожи), то он, скорее всего, не откажет в аппликационной анестезии.

Вы можете записаться на процедуру лазерной эпиляции зоны бикини в клинике «Лазерный Доктор». В учреждении применяются только современные лазерные аппараты IRRADIA TRIPLE, а все врачи имеют необходимые опыт и квалификацию для проведения данной процедуры. Записаться на лазерную эпиляцию любой зоны, включая бикини, можно через специальную форму на сайте или по телефону.