Левин: новый кабмин отвечает задачам развития цифровой экономики

Тема: Новое правительство России

Проведённые кадровые назначения в Правительстве позволят ему реализовать задачи стратегической цифровой трансформации и поспособствуют подготовке профильных законодательных актов, заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передаёт пресс-служба Комитета.

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«Состав нового кабинета министров, предложенный Председателем Правительства Дмитрием Медведевым и поддержанный Президентом Владимиром Путиным, можно считать логичным и адекватным тем задачам, которые предстоит решить нашему государству», — отметил парламентарий, оценивая новый состав кабинета министров, который был утверждён 18 мая указами Президента РФ Владимира Путина.

Касаясь обозначенной главой государства задачи по повсеместному внедрению новых технологий и осуществлению цифровой трансформации экономики, Левин отметил, что назначенные министры, по его словам, способны успешно справиться с этой работой.

Глава информационного Комитета, в частности, подчеркнул, что Максим Акимов, который будет в качестве вице-премьера курировать транспорт и связь, ранее работал по теме цифровизации экономики в составе Аппарата Правительства.

Возглавивший новое Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков руководил Аналитическим центром при Правительстве, который занимался экспертной оценкой по всем вопросам, связанным с переходом на новые информационно-коммуникационные технологии, напомнил Леонид Левин, приветствовав назначение нового состава Правительства.

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