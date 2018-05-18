Лозница получил приз Каннского фестиваля за фильм «Донбасс»

Украинский кинематографист Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля — второй по значимости программы на киносмотре.

Режиссера наградили за фильм «Донбасс», сообщает Variety. Лента рассказывает о жизни в самопровозглашенных ДНР и ЛНР на фоне социального упадка и жестокого сюрреализма.

Лучшей картиной программы «Особый взгляд» была признана «Граница» режиссера Али Аббаси.

17 мая российский режиссер Игорь Поплаухин завоевал приз программы студенческих фильмов Каннского фестиваля за свою работу «Календарь».

На главный приз фестиваля претендует фильм Кирилла Серебренникова «Лето».