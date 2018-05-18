Медведев объявил состав нового правительства России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным представил состав нового российского правительства. Об этом сообщает Медуза.

Владимир Мединский сохранил пост министра культуры. Бывший и.о. главы Калининградской области Евгений Зиничев предложен как руководитель МЧС.

Ольга Васильева стала главой министерства просвещения, Михаил Котюков предложен на должность министра науки и высшего образоавния.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев стал министром ЖКХ и строительства, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий возглавил Минсельхоз.

Максим Топилин останется министром труда и созащиты, Вероника Скворцова вновь возглавит Минздрав.

Максим Орешкин сохранит должность министра экономического развития, Антон Силуанов вновь станет министром финансов, и также займет пост вице-премьера.

Ранее Госдума утвердила Медведева на должности премьера.

Фото: ТАСС