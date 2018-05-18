Медведев представил Путину новый состав правительства

Глава правительства России Дмитрий Медведев встретился с президентом Владимиром Путиным и представил ему кандидатов на посты вице-премьеров и министров в обновленном кабмине, передает ТАСС.

Первым вице-премьером предлагается назначить министра финансов Антона Силуанова.

Вице-премьерами предлагается утвердить Ольгу Голодец, экс-главу Счетной палаты Татьяну Голикову, Виталия Мутко, Дмитрия Козака, Юрия Трутнева, первого замглавы аппарата правительства Максима Акимова, замминистра обороны Юрия Борисова, полпреда главы государства в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко.