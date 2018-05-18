Мексика возмутилась из-за слов Трампа о мигрантах

Правительство Мексики направило США ноту протеста в связи с высказыванием президента США Дональда Трампа о нелегальных мигрантах. В сообщении, размещенном на сайте мексиканского МИД говорится, что слова Трампа свидетельствуют о неуважении прав человека и абсолютно неприемлемы.

В сообщении подчеркивается позиция правительства Мексики по обеспечению достойного обращения со всеми соотечественниками, находящимися в Соединенных Штатах, без различия их иммиграционного статуса.

В среду в Калифорнии Трамп резко высказался о мигрантах — членах банд, назвав приезжающих в страну «животными», сообщает Reuters.

«У нас есть люди, приезжающие в страну или пытающиеся приехать, и значительное их число мы останавливаем. Вы не поверите, насколько плохи эти люди. Это не люди. Это животные», — заявил Трамп.

Позднее американский президент подчеркнул, что он говорил не обо всех мигрантах, приезжающих в США, а только о членах международной преступной группировки.