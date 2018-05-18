Мемория. Константин Всеволодович

18 мая 1185 года родился Константин Всеволодович, князь новгородский, великий князь владимирский.

Личное дело

Константин Всеволодович (1185 – 1218) родился во Владимире, в семье великого владимирского князя Всеволода Юрьевича, известного под прозванием Большое Гнездо, и его жены Марии. Помимо Константина, который был старшим сыном, у Всеволода Большое Гнездо имелось еще пятеро сыновей, доживших до взрослого возраста.

В 1196 году Всеволод женил своего малолетнего сына на дочери смоленского князя Мстислава Романовича. Это был политически важный брак, скреплявший союз Новгорода и Смоленска против Черниговского княжества, где правили Ольговичи – ветвь дома Рюрика, основателем которой был внук Ярослава Мудрого Олег Святославич. Спустя два года двенадцатилетний Константин впервые сопровождает отца в военном походе против половцев.

Когда Константину было почти 20 лет, Всеволод счел, что его сын уже достаточно взрослый. По словам летописца, он произнес: «Сын мой Константин! На тебя бог положил старшинство во всей братье твоей, а Новгород Великий – старшее княжение во всей Русской земле; по имени твоем и хвала твоя такая: не только бог положил на тебе старшинство в братьи твоей, но и во всей Русской земле, и я тебе даю старшинство, поезжай в свой город". Отправленный отцом на княжение в Новгород, Константин прибыл туда 20 марта 1205 года.

В 1207 году по зову отца Константин вместе с новгородским войском отправляется на войну, которую Всеволод вел с Черниговским княжеством. Войска отца и сына соединились в Москве. В этот момент стало известно о сговоре рязанских князей с черниговскими Ольговичами, и цель похода изменилась. Воевать пришлось с рязанцами. Константин со своими полками осадил и взял Пронск.

После успешного окончания похода Всеволод оставил Константина при себе и послал в Новгород его брата Святослава.

Всеволод сделал Константина князем ростовским, подчинив ему также Ярославль, Белоозеро, Мологу, Углич и Великий Устюг. В 1211 году Всеволод серьезно заболел. Он осознавал, что должен решить вопрос о наследстве своих сыновей, чтобы избежать возможной распри после его смерти. По желанию Всеволода, Константин, как старший сын, должен был получить владимирский престол, а следующий по старшинству Юрий (Георгий) – стать князем в Ростове, где в данный момент княжил Константин. Но Константин полагал, что нельзя разделять княжество, поэтому он не согласился с решением отца и даже отказался приехать к нему во Владимир. Константин хотел получить оба главных города: Владимир и Ростов, а брату соглашался уступить лишь менее значимый Суздаль. «Батюшка! – передавал Всеволоду Константин, - если ты хочешь меня сделать старшим, то дай мне старый начальный город Ростов и к нему Владимир или, если тебе так угодно, дай мне Владимир и к нему Ростов».

Трижды отец звал к себе Константина, но по-прежнему тот оставался в Ростове. Разгневанный Всеволод собрал на большой совет бояр, епископа Иоанна «и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, и вси люди», чтобы решить, как поступить. В итоге по совету епископа он сделал своим наследником во Владимире Юрия, а Константину оставил Ростов.

15 апреля 1212 года Всеволод Большое Гнездо умер.

Константин не согласился с волей отца, и во Владимиро-Суздальском княжестве вспыхнула война между сыновьями Всеволода Большое Гнездо. При этом из младших сыновей Святослав и Иван стали на сторону Константина, а Ярослав и Владимир – на сторону Юрия. Князья совершали нападения на уделы друг друга, захватывали отдельные города, сжигали села.

Четыре года длилась междоусобная война, пока в урочище Липицы близ города Юрий-Польской 21 апреля 1216 года не состоялось решающее сражение, в котором победу одержал Константин.

В итоге Константин воплотил свою мечту, сосредоточив в своих руках власть над Владимиром и Ростовом. Юрий же был отправлен на княжение в Городец-Радилов (современный Городец в Нижегородской области).

Но занимать киевский престол Константину Всеволодовичу оставалось недолго. Он тяжело заболел и уже спустя полгода призвал к себе из Городца брата Юрия, чтобы примириться с ним. Он пообещал оставить ему владимирский престол после своей смерти и взял с Юрия клятву, что тот будет отцом для его малолетних сыновей: Василько, Всеволода и Владимира – и выделит им, соответственно, Ростов, Ярославль и Углич. Константин Всеволодович умер 2 февраля 1218 года.

Рисунок Василия Верещагина. Константин Всеволодович, Великий князь Владимирский Wikimedia Commons

Чем знаменит

Парадоксально, что нежелание князя Константина Всеволодовича разделять владимирское и ростовское княжества в итоге способствовало не укреплению Северо-Восточной Руси, а ее ослаблению. Держава, достигшая расцвета при Всеволоде Большое Гнездо, была ослаблена длительными войнами, а война между сыновьями Всеволода еще ухудшила ее положение. Войны между князьями продолжались и после смерти Константина, а вскоре, в конце 1237 года, на земли Северо-Восточной Руси пришло войско Батыя.

О чем надо знать

Липицкая битва стала, возможно, самым кровопролитным сражением в истории княжеских усобиц домонгольской Руси. На стороне Константина Всеволодовича в ней принимали участие его союзники - новгородский князь Мстислав Удатный, псковский Владимир Рюрикович, смоленский Владимир Мстиславович, смоляне и новгородцы составляли значительную часть его войска. Союзники одержали победу, хотя им пришлось переправляться через овраг и штурмовать укрепленные позиции противника, находившиеся на холме. Летописи сообщают, что из владимирско-суздальского войска погибли 9233 человека.

Сведений о потерях среди войск Константина Всеволодовича не сохранилось. Татищев, ссылаясь на недошедшие до нас летописи, пишет, что среди них убиты были 2550 человек. Также было очень много раненых, особенно в войске Константина, которому приходилось атаковать противника, поднимаясь в гору. После разгрома Юрий, спасаясь от плена, «прискакал во Владимир к полудню на четвертом коне, загнав трех коней, в одной сорочке, даже подседельник потерял».

В 1808 году крестьянка нашла в поле на месте давней битвы боевой шлем, обшитый серебром и украшенные позолоченными серебряными чеканными накладками. Надпись на шлеме сообщала, что имя его владельца Феодор – такое крестильное имя носил Ярослав Всеволодович, один из побежденных в Липицкой битве.

Прямая речь

«Константина любили, уважали; но безмолвствовали пред священною властию отца [Всеволода Большое Гнездо]: сын ослушный казался преступником, и все, исполняя волю Великого Князя, присягнули избранному наследнику. Константин оскорбился, негодовал и, как говорят Летописцы, со гневом воздвиг брови свои на Георгия. Добрые сыны отечества с горестию угадывали следствия».

Николай Карамзин

«В 1218 году Константин послал старшего сына своего, Василька, на стол ростовский, а Всеволода – на ярославский; по словам летописца, он говорил им: «Любезные сыновья мои! Будьте в любви между собою, всею душою бойтесь бога, соблюдая его заповеди, подражайте моим нравам и обычаям: нищих и вдов не презирайте, церкви не отлучайтеся, иерейский и монашеский чин любите, книжного поученья слушайтесь, слушайтесь и старших, которые вас добру учат, потому что вы оба еще молоды; я чувствую, дети, что конец мой приближается и поручаю вас богу, пречистой его матери, брату и господину Юрию, который будет вам вместо меня».

С. М. Соловьев

«И снова послали к обоим князьям с последней речью: "Братья, Юрий и Ярослав, мы пришли не кровь проливать — не дай Бог сотворить такое! Договоримся, ведь мы же родичи; дадим старейшинство Константину — посадите его во Владимире, а вам вся Суздальская земля".

Юрий же сказал: "Скажи брату Мстиславу и Владимиру: пришли уже, так куда вам уходить? А брату Константину говорим так: пересиль нас, тогда вся земля твоя будет".

И так Юрий с Ярославом вознеслись славой, видя у себя силу великую, не приняли мира и начали пировать в шатре со своими боярами. И сказал Творимир-боярин: "Князья Юрий и Ярослав и вся меньшая братия, которая в вашей воле! Если бы по моей мысли, лучше бы вам взять мир и дать старейшинство Константину. Хоть и видим, что рядом с нашими полками их мало, Ростиславова племени, да князья их мудры, достойны и храбры, а мужи их, новгородцы и смольняне, дерзки в бою. А Мстислава Мстиславича из этого рода вы сами знаете — дана ему от Бога храбрость больше всех. Подумайте, господа".

Не люба была эта речь Юрию и Ярославу. И кто-то из бояр Юрьевых сказал: "Князья Юрий и Ярослав, не было того ни при прадедах, ни при дедах, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь пришел с войной в сильную Суздальскую землю и вышел цел. Хоть бы и вся Русская земля пошла на нас — и Галичская, и Киевская, и Смоленская, и Черниговская, и Новгородская, и Рязанская,— но никто против нашей силы не устоит. А эти полки — право, седлами их закидаем"».

«Повесть о битве на Липице»

5 фактов о Константине Всеволодовиче

Летописи сообщали, что после смерти Константина Всеволодовича его жена приняла постриг под именем Агафья. Имя, которое она носила в миру, письменные источники не сохранили. Лишь в 2017 году археологи нашли в Ярославле свинцовую княжескую печать, благодаря которой стало известно, что ее звали Мария.При княжении Константина Всеволодовича в Спасском монастыре Ярославля было основано первое в Северо-Восточной Руси учебное заведение. Позже оно было перенесено в Ростов и стало известным под названием Григорьевский затвор.Во время войны между Константином и Юрием Всеволодовичами произошло отделение Владимирско-Суздальской епархии православной церкви от Ростовской.В одной из дошедших до нас копий текста «Повести о битве на Липице» упоминаются я «два храбра» (богатыря) князя Константина: «Добрыня Золотой Пояс да Александро Попович с своим слугою Торопом». Ростовец Александр Попович считается прототипом былинного героя Алеши Поповича. После смерти Константина и возвращения на владимирский престол Юрия, Александр Попович покинул Владимир и стал служить киевскому князю Мстиславу, вместе с которым погиб в битве при Калке.Фреска с изображением Константина Всеволодовича есть в Архангельском соборе Московского Кремля.

Материалы о Константине Всеволодовиче

Статья о Константине Всеволодовиче в русской Википедии

Константин Всеволодович в проекте «Хронос»

Повесть о битве на Липице