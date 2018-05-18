МИД Украины взялся помочь предложившему взорвать Крымский мост журналисту

Журналист Том Роган, предлагавший в своей статье взорвать Крымский мост, сообщил о звонке из МИД Украины.

«Только что отлично пообщался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Он сказал, что украинцы поддерживают мою статью и что Украина поможет мне, если Россия попытается отправить меня в "Черный дельфин". Хорошая шутка», — написал Роган в твиттере.

«Черный дельфин» — колония для пожизненно осужденных в Оренбургской области.

После открытия Крымского моста Роган написал статью на сайте The Washington Examiner «Украине нужно взорвать путинский Крымский мост».

Следственный комитет России завел в отношении журналиста дело по статье о призывах к террористической деятельности.

Позднее Роган опубликовал на сайте The Washington Examiner статью «Почему Путин хочет отправить меня в "Черный дельфин"».

В ней Роган уточняет, что предложение разбомбить Крымский мост не было призывом к убийству людей. По его словам, он предлагал уничтожить лишь коммуникации к мосту.

«Если вы строите что-то на чужой территории без согласия владельцев земли, то у них есть право уничтожить результат вашего труда», — заявил автор статьи.