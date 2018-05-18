Миграционный кризис в Европе решится после восстановления Сирии— Путин

Российский лидер Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» в пятницу, 18 мая.

По словам Путина, европейским странам нужно помочь восстановить экономику САР, чтобы сирийцы вернулись домой и закончился миграционный кризис. Президент РФ подчеркнул, что Сирии нужна реальная гуманитарная помощь.

«Я в этом глубоко убежден», — сказал Владимир Владимирович по итогам встречи с Меркель.

Путин объяснил, что в Сирии нет домов и «все разрушено». Люди подрываются на минах, а тела погибших «валяются в руинах». Если Европа хочет, чтобы сирийцы вернулись домой, тогда необходимо «думать и работать всем вместе».

«Нужно снять непонятное для нас ограничение на помощь Сирии», — заключил президент РФ.