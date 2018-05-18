Милонов предложил тестировать велосипедистов на знание ПДД

Помимо теста, планируется ввести официальную регистрацию велосипедистов с 14 лет. Инициативу внес депутат ГД Виталий Милонов.

Проект направят в правительство РФ 18 мая. Россияне смогут оформить необходимые документы на едином портале госуслуг.

Меры разработаны для снижения случаев ДТП с участием велосипедистов. Перед внесением в реестр личных данных и идентификационного номера велосипеда предлагается сдать тест на знание правил дорожного движения, пишет RT. Магазины, продающие велотранспорт, обяжут вручать покупателю памятки с основной информацией о ПДД.

Милонов полагает, что законопроект сократит количество аварий на дорогах с участием велосипедистов, а идентификационный номер позволит уменьшить число краж. При этом номерные знаки для велосипедов вводить не планируется.