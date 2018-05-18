Море крови и ряды убитых дельфинов: как силовики РФ схватили украинских варваров (ФОТО 18+)

Как сообщала «Русская Весна», Капитан украинского судна арестован в Крыму за браконьерство. Траулер «ЯМК-0041» был задержан ещё 4 мая, а вчера в Сеть попали снимки, сделанные на судне.

На снимках — ряды мёртвых дельфинов, всего их сорок шесть. Обнаружены они были уже после задержания траулера: пограничники извлекли из воды более девяти километров сетей, из которых были отпущены в море более 160 камбал, три акулы-катрана. А вот дельфины никуда уплыть уже не смогли бы.

Экологический ущерб, нанесённый Чёрному морю украинскими браконьерами, оценён в сумму более 440 тысяч рублей (чуть более 185 тысяч гривен).

Реальный же масштаб урона оценить не представляется возможным, следствие установило, что команда «ЯМК-0041» расставила ещё около 20 километров сетей. Арестованному капитану украинского судна Новицкому (на фото) грозит до пяти лет лишения свободы.

Тут стоит вспомнить абсурдную историю об «украинских боевых дельфинах-патриотах», которые, по словам постпреда Порошенко, отказались подчиняться русским оккупнтам и погибли.

На этих фото — дельфины не воображаемые, а реальные — запутавшиеся и умершие в сетях украинских преступников.