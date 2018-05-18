Morgan Stanley предсказал России рецессию из-за новых санкций США

Аналитики Morgan Stanley составили экономический прогноз по развитию стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки на ближайшие полгода. В документе, сообщает РБК, говорится, что ужесточение американских санкций против российских госкомпаний спровоцирует спад, в результате которого ВВП РФ снизится на в 2018 году 0,5%.

Негативный эффект от санкций не смогут нивелировать даже высокие цены на нефть — она прогнозируется по 70 долларов за баррель.

Как заявил РБК экономист Danske Bank Владимир Миклашевский, «самое сильное отрицательное воздействие на российскую экономику от новых санкций и даже рецессия в диапазоне от –0,2 до –0,5% возможны при санкциях по иранскому сценарию — закрытии внешних рынков для российских экспортных товаров: нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т. д.».