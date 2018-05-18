Москаль: в Ужгороде нашли оружие, которое ФСБ готовила для провокаций

Выявленный в Ужгороде арсенал готовили для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области. Об этом заявил на своем официальном сайте председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

«Изъятые оружие с боеприпасами имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР. Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежду расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом», – написал губернатор.

Ранее Геннадий Москаль заявил, что МВД устраивает провокации на Закарпатье.

Фото: Укринформ