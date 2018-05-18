На крупной авиабазе в Сирии прогремели взрывы

Сегодня днем в Сирии в районе авиабазы в окрестностях города Хама прогремели несколько взрывов.

Фото взрывов и информацию о них опубликовал в Twitter Muhammad Jazira. отмечается, что по предварительным данным, в районе авиабазы прогремели пять взрывов. Вероятной причиной происшествия стал пожар на складе боеприпасов, вследствие которого произошла их детонация.

В то же время военный источник Partisangirl сообщает, что причиной взрывов якобы стал ракетный удар Израиля.

Официальной информации о происшествии пока пока нет.

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