На крупной авиабазе в Сирии прогремели взрывы

Сегодня днем в Сирии в районе авиабазы в окрестностях города Хама прогремели несколько взрывов.
Фото взрывов и информацию о них опубликовал в Twitter Muhammad Jazira. отмечается, что по предварительным данным, в районе авиабазы прогремели пять взрывов. Вероятной причиной происшествия стал пожар на складе боеприпасов, вследствие которого произошла их детонация.
В то же время военный источник Partisangirl сообщает, что причиной взрывов якобы стал ракетный удар Израиля.
Официальной информации о происшествии пока пока нет.
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