На месте крушения кубинского самолета нашли выживших

В катастрофе пассажирского самолета Boeing 737 на Кубе выжили три пассажира. Об этом местная газета Gramma сообщает в пятницу на своей странице в сети микроблогов Twitter.
По данным издания, пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.
Тем временем агентство Reuters сообщает, что один из доставленных в больницу пассажиров скончался.
Пассажирский самолет Boeing 737 разбился разу же после взлета из международного аэропорта Гаваны в пятницу, 18 мая. Самолет авиакомпании Cubana de Aviacion направлялся в Ольгин.
По некоторым данным, на борту лайнера находились 107 пассажиров.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные, туда же выехал глава Кубы Мигель Диас-Канель. Причины происшествия пока неизвестны.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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