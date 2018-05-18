На «Нижегородском теплоходе» для ВМФ России в один день спустили на воду два и заложили еще два больших гидрографических катера

На судостроительном заводе «Нижегородский теплоход» в один день состоялись торжественный спуск на воду большого гидрографического катера проекта 23040Г «Георгий Зима», вывод из цеха и крещение большого гидрографического катера проекта 23040Г «Александр Евланов», а также одновременная закладка двух больших гидрографических катеров проекта 23040Г , которым приказом главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва присвоены наименования «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».

В торжествах приняли участие начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин, представители администрации городского округа Бор, ключевые партнеры по кооперации завода и семья Георгия Ивановича Зимы.

Планируется, что большие гидрографические катера «Георгий Зима» и «Александр Евланов», после всех этапов испытаний, войдут в состав гидрографической службы Балтийского флота.

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съёмки рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 метров.

При помощи катеров проекта 23040Г гидрографическая служба ВМФ сможет эффективно выполнять задачи по обслуживанию всех типов плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), задачи постановки/съёмки всех типов плавучих предостерегательных знаков до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров.

С помощью катеров данного типа может осуществляться доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования ВМФ, производиться навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

Экипаж катера составляет 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено 5 двухместных кают и одна одноместная.