На полицейского возбудили дело за «унижающий русских» пост «ВК»

35-летний сотрудник УВД Московского метрополитена из Коломны стал фигурантом уголовного дела о возбуждении ненависти за сделанный в 2009 году репост видеоролика и комментарий к нему. Об этом РБК сообщили источники в правоохранительных органах.

Сотрудники главного следственного управления Следственного комитета по Московской области установили, что мужчина в феврале 2009 года зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под именем Володимир Синеко.

В 2016 году он опубликовал на своей странице видеозапись «Пьяный русский vs узбек» и прокомментировал ее, используя «психологические и лингвистические признаки унижения русских как представителей группы лиц, выделяемой по национальному признаку».

Собеседник РБК утверждает, что мера пресечения в отношении сержанта УВД метрополитена не избиралась. Подозреваемый работал в органах правопорядка пять лет, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей.