На Украине хотят отнять у России Крымский мост вместе с Крымом

Антон Геращенко, депутат украинского парламента, в интервью телеканалу «112 Украина» заявил о том, что Крымский мост достанется Украине, когда она вернет себе Крым.

По его мнению, этот объект будет «…в целом для украинского Крыма полезен». Геращенко уверен, что со временем полуостров вернется в состав Незалежной, хотя, по его мнению, на это могут потребоваться десятилетия.

Напомним, Крым стал частью РФ после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за его вхождение в состав России. Однако данный факт не приняли Украина, страны ЕС и США.