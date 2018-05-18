Нагиев и Слуцкий публично поглумились над Ольгой Бузовой, назвав ее «стрессом для команды»

Шоумен Дмитрий Нагиев и футбольный тренер Леонид Слуцкий публично высмеяли певицу Ольгу Бузову. Это произошло на церемонии вручения премии «Дай пять!».

Нагиев высмеял творчество певицы и ведущей скандального «Дома-2» Ольги Бузовой во время церемонии вручения телевизионной премии «Дай пять!». Дмитрий поинтересовался у своей соведущей Анфисы Чеховой, что же делает участников шоу «Взвешенные и счастливые люди» такими счастливыми, и тут же сострил:

«Вы что, не даёте им слушать песни Бузовой?»

Зал наполнился смехом. Люди оценили шутку, оказалось, это все еще смешно.

Нагиев не забыл о существовании Ольги Бузовой и после. Ведущий приготовил еще один камень в огород певицы, на это раз в беседе с футбольным тренером Леонидом Слуцким, который должен был назвать победителя в номинации «Лучшая телеведущая». Нагиев предложил Бузовой исполнить гимн на футбольных матчах. Слуцкий наотрез отказался:

«Нет, ну зачем команде стресс еще перед матчем?» - сказал он.

Видео глумления над Бузовой опубликовано на «Дом-2 Всемогущий»:

Сама Бузова никак не отреагировала на откровенный стеб в свой адрес. Она получила приз - статуэтку за победу в номинации «Любимая ведущая».