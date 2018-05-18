Новый глава Минстроя не обрадовался назначению

Бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал свое назначение министром строительства и ЖКХ.

По словам чиновника, о смене места работы он узнал три дня назад.

«Эмоционально достаточно тяжелый период переживаю», — цитирует министра РБК Тюмень.

«Я бы не назвал эмоции радостными и счастливыми, — продолжил Якушев. — Я пришел на госслужбу в 2001 году, отработал 13 лет губернатором. Все изменения на территории, огромное количество проектов прошли при мне. Я жил этими проектами, каждым без исключения. Сейчас мне надо все осознать».