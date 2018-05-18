Обломки разбившегося на Ставрополье Ми-2 пытались закопать

Возле поселка Мирный Ставропольского края 16 мая потерпел крушение вертолет Ми-2, пилота госпитализировали, сообщала Южная транспортная прокуратура.

Пилот воздушного судна попал в больницу. Авария произошло во время «авиационно-химических работ».

Как сообщает сегодня Следственный комитет, на месте крушения «следователи обнаружили следы сокрытия факта авиационного происшествия».

«Место падения и сам вертолет на момент осмотра были засыпаны землей с использованием трактора. В ходе осмотра криминалисты откопали обгоревшие части вертолета, которые были еще теплыми от пожара», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что пострадавший 62-летний пилот находится в крайне тяжелом состоянии.