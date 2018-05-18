Олег Дерипаска ушел из совета директоров «Русала»

18 мая совет директоров En+ Group назначил на должность независимого директора «Русала» Филиппа Мелфея, вместо подавшего в отставку Олега Дерипаски. Об этом сообщается на сайте En+.

Дерипаска также дал обязательство не добиваться своего переизбрания в совет директоров «Русала» на предстоящем годовом собрании акционеров.

Таким образом, совет директоров единогласно одобрил план лорда Баркера, предложившего для снятия санкций США с En+, «Русала» и «Евросибэнерго» прекращение контроля Дерипаски над En+.

Ранее Олег Дерипаска в рамках «плана Баркера» согласился снизить свою долю в En+ ниже 50% и сократить свое влияние на совет директоров.