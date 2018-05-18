Онищенко выступил за постепенное повышение пенсионного возраста

Первый замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в четверг выступил за постепенное повышение пенсионного возраста ввиду демографической ситуации в стране.

«Я в принципе за увеличение этого возраста. Об этом я говорю последние пять или шесть лет. Мы приходим к очередному демографическому провалу… у нас просто некому будет работать», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Вместе с тем депутат отметил, что при принятии решения необходимо внимательно выслушать тех, кто выступает против повышения пенсионного возраста.

«Это делать надо постепенно, в некоторых профессиональных категориях (пенсионный возраст), может, даже и понижать надо, это особенно касается профессий тяжелого, вредного труда. Но без повышения мы просто не обойдемся», — считает он.

Ранее в четверг уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, напротив, исключил возможность повышения пенсионного возраста в стране в связи с недостаточной продолжительностью жизни россиян.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы сообщил о планах правительства внести в нижнюю палату парламента предложения о повышении пенсионного возраста в «самой короткой перспективе».

Яндекс.Дзен

День 17 мая в истории

Покупка доли в квартире «прописку» больше не гарантирует

Меркель едет в Сочи налаживать диалог с Москвой