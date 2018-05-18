«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

Военный вертолет в США сбросил боеприпасы на школу. Стали известны подробности инцидента.

Американский военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу школы в техасском городе Эль-Пасо.

По данным Fox News, в результате происшествия, которое имело место во второй половине дня 17 мая, пострадавших нет. Школе был причинен незначительный ущерб, повреждена кровля здания.

Также известно, что сброшенные по ошибке снаряды были собраны полицейскими и переданы военной базе. Командование принесло извинение за произошедшее.

Вылет вертолета состоялся с военной базы Форт Блисс.