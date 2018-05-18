Ошибся: в США военный вертолёт «разбомбил» здание школы (ФОТО)

В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) военный вертолёт случайно сбросил контейнер с боеприпасами на здание начальной школы.

Инцидент произошел во второй половине дня 17 мая. Вертолёт, вылетевший с военной базы Форт Блисс, по неустановленной пока причине сбросил контейнер с боеприпасами на крышу учебного заведения.

К счастью, в результате происшествия никто из учеников и преподавателей не пострадал. На крыше «атакованного» здания есть незначительные повреждения.

Сообщается, что полицейские уже собрали все боеприпасы и передали их военным, при этом количество и тип сброшенных боеприпасов не уточняется.

Командование базы Форт Блисс не сообщает, что стало причиной инцидента: технический сбой или ошибка пилота.

Военные принесли свои извинения и пообещали, что изменят маршруты доставки грузов, чтобы полёты не проходили над гражданскими объектами.