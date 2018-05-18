Ослы возили людей уже 4700 лет назад

Останки одомашненного осла возрастом почти пять тысяч лет нашла и описала изральско-канадская команда ученых. Изучение зубов осла подтвердило, что он был домашним, а не диким.

Находка была сделана в древнем городе Телль эс-Сафи, где человеческие поселения непрерывно существовали с 5 тысячелетия до н. э. При раскопках одного из глинобитных домов раннего бронзового века (примерно 2800 – 2600 гг. до н.э.) археологи и нашли останки осла. Ученые сообщают, что животное было принесено в жертву при закладке дома.

При исследовании костей ученые заметили характерные углубления на малых коренных зубах нижней челюсти осла. Подобные деформации остаются на зубах лошадей от ношения уздечки. С древних времен для управления лошадьми использовалась особенность строения их челюстей – наличие лишенного зубов участка десны перед коренными зубами. Туда вставлялись удила – твердые палочки из кости или металла. Натягивая уздечку, всадник оказывал давление удилами на десна лошади, заставляя ее повернуть или остановиться. От многолетнего ношения удил на ближайших к ним зубах появляются характерные деформации.

Радиоуглеродные анализ показал, что возраст костных останков 4700 лет. Следовательно, уже в это время одомашненные ослы использовались для верховой езды. Находка стала самым древним свидетельством применения удил на древнем Ближнем Востоке.

Центром приручения ослов был Древний Египет, а предками – нубийский и сомалийский подвиды африканского дикого осла (Equus africanus). Ослы использовались как источник молока и мяса, для вспашки земли, а также как вьючное животное. Именно благодаря ослам торговые караваны связывали Древний Египет и страны Ближнего Востока в 3 – 1 тысячелетиях до нашей эры, так как одомашненные одногорбые верблюды появились в странах Леванта не ранее IX века до н.э.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.