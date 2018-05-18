Патрушев пообещал обеспечить продовольственную безопасность РФ

Вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев представил нового главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева в пятницу, 18 мая.

Министр сельского хозяйства РФ пообещал сделать все, чтобы агропромышленный комплекс страны развивался высокими темпами. По словам Патрушева, Минсельхоз обеспечит продовольственную безопасность РФ, повысит экономическую эффективность в сельском хозяйстве, нарастит экспорт продукции, разовьет аграрную науку.

Вице-премьер Алексей Гордеев представил коллективу Минсельхоза России нового министра https://t.co/8V90WGgSnI pic.twitter.com/iKVjY1aVig

— Минсельхоз России (@mcx_rf) May 18, 2018