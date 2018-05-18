Песков: Путин и Меркель на встрече смогут сверить часы по Украине и Сирии

В Кремле считают личную встречу Президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи прекрасной возможностью сверить часы по Украине и Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

«В нынешних условиях это прекрасная возможность сверить часы по наиболее актуальным международным, региональным проблемам — конечно же Сирия, конечно же Украина», — заявил пресс-секретарь Кремля. Читайте по теме

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Песков также напомнил, что наметилась существенная пауза в работе нормандской четвёрки. «Конечно, можно ожидать, что эта тема также будет подробно затрагиваться», — указал он.

Ангела Меркель 18 мая приедет в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Визит будет носить рабочий характер и пройдёт в сочинской резиденции российского лидера.

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