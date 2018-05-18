По подозрению в подготовке терактов во Франции задержаны двое египтян

Французские спецслужбы задержали двоих братьев-египтян, планировавших теракт при помощи взрывчатого вещества или крайне токсичного яда рицин. Об этом BFM TV заявил глава МВД Франции Жерар Колон.

По его словам, у задержанных были обнаружены пособия по изготовлению отравляющих веществ на основе рицина.

По словам министра, подозреваемые вели переписку в Telegram, несмотря на это их удалось обнаружить и остановить.

12 мая уроженец Чечни, гражданин Франции Хамзат Азимов напал на людей с ножом в центре Парижа. В результате один прохожий погиб, еще четверо получили ранения. Нападавшего застрелила полиция.