Помпео и глава МИД Швеции обсудили «Северный поток-2»

Американский госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем обсудили ситуацию вокруг «Северного потока-2», КНДР и борьбу с терроризмом.

В сообщении Госдепа отмечается, что Помпео поблагодарил шведского министра за поддержку американских граждан и выразил благодарность Стокгольму за представление интересов США в КНДР.

Стороны также обсудили якобы имеющую место опасность, которую «Северный поток-2» представляет для европейской энергетической безопасности.

Для строительства газопровода в исключительной экономической зоне Швеции в Балтийском море требуется согласие Стокгольма. В 2016 Валльстрем заявляла, что у Швеции нет юридических оснований для остановки проекта.