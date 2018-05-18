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» » Помпео и глава МИД Швеции обсудили «Северный поток-2»

Помпео и глава МИД Швеции обсудили «Северный поток-2»


Добавлено: 18 май 2018 в 04:27, Категория: Новости на сегодня
Помпео и глава МИД Швеции обсудили «Северный поток-2»

Американский госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем обсудили ситуацию вокруг «Северного потока-2», КНДР и борьбу с терроризмом.

В сообщении Госдепа отмечается, что Помпео поблагодарил шведского министра за поддержку американских граждан и выразил благодарность Стокгольму за представление интересов США в КНДР. 

Стороны также обсудили якобы имеющую место опасность, которую «Северный поток-2» представляет для европейской энергетической безопасности.

Для строительства газопровода в исключительной экономической зоне Швеции в Балтийском море требуется согласие Стокгольма. В 2016 Валльстрем заявляла, что у Швеции нет юридических оснований для остановки проекта.


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Добавлено: 18 май 2018 в 04:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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