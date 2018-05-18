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«Порошенко не прошёл испытание на демократию»: почему в ЕС настаивают на замене состава ЦИК на Украине


Добавлено: 18 май 2018 в 03:07, Категория: Новости на сегодня
«Порошенко не прошёл испытание на демократию»: почему в ЕС настаивают на замене состава ЦИК на Украине

Европарламент настаивает на включении в состав Центральной избирательной комиссии Украины представителей всех политических партий, присутствующих в Раде.

Таково условие выделения стране финансовой помощи на общую сумму в 1 млрд евро. Об этом сообщил источник RT в Министерстве финансов.

Сейчас в ЦИК преобладают сторонники Петра Порошенко. Эксперты считают, что требование европейцев свидетельствует о намерении западных партнёров Незалежной сделать ставку на нового кандидата на президентских выборах, которые пройдут в мае следующего года.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента предоставит Украине макрофинансовую помощь. Страна получит €1 млрд двумя равными траншами. Первый может поступить во второй половине 2018 года, второй — в первой половине 2019-го. Однако европарламентарии выдвинули одно условие — состав ЦИК Украины должен отражать политический баланс страны, поэтому в его состав необходимо включить представителей всех политических партий, присутствующих в парламенте, сообщил источник RT в Министерстве финансов Украины.

В среду об условии Европарламента написал на своей странице в Twitter корреспондент «Радио Свобода»* Рикард Йозвяк.

«Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, что «состав Центральной избирательной комиссии Украины должен отражать политический баланс, представлять все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде», — отметил журналист.

О планах выделить Украине €1 млрд финансовой помощи было известно ещё в начале марта, когда такое решение приняла Еврокомиссия. Об этом было объявлено после встречи президента Комиссии Жан-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко. Но тогда основными условиями для получения транша была активизация борьбы с коррупцией и отказ от моратория на экспорт украинского леса-кругляка.

«Процесс остановился»

Требования Европарламента уже перешли из экономической в политическую плоскость, признаёт в беседе с RT старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Они понимают, что пока не будет изменения политической ситуации, не активизируется борьба с коррупцией, никаких перемен в экономике не будет», — отмечает эксперт.

Источник RT в окружении президента сообщил, что сейчас идёт замена 13 из 15 членов Центральной избирательно комиссии. Это связано с тем, что срок действия их полномочий завершился.

«Президент уже подал в парламент их кандидатуры, но пока за них не голосуют. Американские партнёры считают, что большая часть людей представляет интересы Блока Петра Порошенко и „Народного фронта”. Они потребовали включить в состав ЦИК представителей оппозиции и процесс остановился», — говорит собеседник RT.

В намерении изменить состав ЦИК американских партнёров Украины поддерживает и ЕС.


Здание ЦИК Украины РИА Новости

«От того, как будет сформирована ЦИК, кто и как будет считать голоса, зависит, будет ли на Украине полная перезагрузка власти. К сожалению, Порошенко вновь не прошёл испытание на демократию, не сдал экзамен на преданность и честное служение стране — он подал состав Центральной избирательной комиссии, включив туда много своих людей: от своей партии пять человек, от „Народного фронта” примерно столько же, от всех остальных фракций он внёс по одному человеку. И только от одной парламентской политической партии, от „Батькивщины”, президент не подал ни одной кандидатуры, нарушив тем самым закон о ЦИК», — заявила лидер партии «Батькивщины» Юлия Тимошенко на брифинге в конце января этого года.

Тимошенко и Порошенко встречались в начале февраля и обсуждали этот вопрос, рассказал RT источник из окружения главы украинского государства, но к компромиссу не пришли.

«Сформировать честную ЦИК»

Публичное требование к Петру Порошенко «сформировать честную ЦИК» свидетельствует о недоверии к украинскому президенту, считает источник RT в партии «Самопомощь».

«В какой стране такое возможно? Чтобы кредитор рассказывал, каким образом нужно формировать состав ЦИК. Это же очень незначительный вопрос, но ЕС уже приходится вникать во все нюансы украинской политики», — говорит собеседник RT.

За четыре года отношение европейских и, что важнее, американских партнёров значительно изменилось к Петру Порошенко и его окружению, признает в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Всё больше критических замечаний со стороны западных партнёров относительно его фигуры и той системы власти, которая выстроена на Украине. По-видимому, это и приведёт к тому, что на предстоящих президентских выборах Запад, вероятнее всего, поддержит другого кандидата. А если произойдут внеочередные выборы президента, то в них Порошенко может и вовсе не участвовать», — утверждает эксперт.

Пётр Порошенко globallookpress.com © Sergii Kharchenko

Европейцы понимают, что если новый состав ЦИК будет полностью подконтролен президенту, то вероятность его победы на очередных или внеочередных выборах будет фактически решённым вопросом, считает Денисов.

«За счёт административного, финансового ресурса, а также полного контроля над ЦИК, сфальсифицировать выборы в свою пользу не такое сложное дело. И это, несмотря на то, что по всем социологическим исследованиям Порошенко уже давно не является лидером электоральных симпатий на Украине», — отмечает эксперт.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведён в апреле этого года, 8% респондентов проголосовали бы на предстоящих президентских выборах за Юлию Тимошенко, 6,3% — за экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 6,1% — за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6% — за Петра Порошенко, 5,4% — за шоумена Владимира Зеленского, 4,8% — за музыканта Святослава Вакарчука, 4,4% — за лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, 4,3% — за лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Кроме того, Порошенко, в случае прохождения во второй тур, по данным КМИС, проигрывает всем своим конкурентам.

Кастинг политических элит

«Действующий президент Пётр Порошенко очень хочет на второй срок, поэтому может пойти недемократическим путём, что скажется на свободе слова на Украине. И арест главы РИА Новости Украина — это только начало. Пострадать могут и украинские СМИ», — отмечает Неменский.

Страны ЕС и США пока не определились с возможным преемником Порошенко, считает эксперт.

«Я думаю, что сейчас они работают над этим вопросом. Президенту придётся пойти на уступки в процессе формирования ЦИК», — утверждает Неменский.

Украине нужны деньги и глава государства не заинтересован в резком ухудшении экономической ситуации до выборов в мае следующего года. Например, только в этом году страна должна выплатить кредиторам $7,4 млрд, а также найти $3 млрд для того, чтобы залатать дыру в бюджете.

«Рассматривая потенциально возможные кандидатуры на пост президента, представители Запада традиционно „раскладывают яйца в разные корзины”. И в ближайшие полгода, вероятнее всего, будет происходить „кастинг” среди украинских политических элит на роль сменщика Порошенко. Это будет кто-то из первой семёрки кандидатов на победу, которые могут выиграть выборы. Не думаю, что появится кто-то новый», — подытожил Денисов.

Анна Голубченко

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.


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Добавлено: 18 май 2018 в 03:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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