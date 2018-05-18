Порошенко ввел новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении новых и продлении существующих санкций против России.

Документ, датированный 14 мая, был опубликован на сайте украинского президента сегодня. Решение вступает в силу с момента публикации. При этом список лиц и компаний, в отношении которых введены санкции, в настоящее время не обнародован.

6 апреля США расширили санкции против России. Под ограничения попали 38 российских компаний, миллиардеров и чиновников. В том числе Олег Дерипаска и его активы «Русал» и En+.

2 мая СНБО расширил украинский список санкций против России. Санкции были синхронизированы со списком Минфина США от 6 апреля.

Также ограничения коснулись лиц, по мнению украинской стороны, «причастных к информационной и киберагресии» против Украины и к «противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России».